Manchester City s’est imposé avec autorité sur la pelouse de Chelsea FC (3-0), dimanche à Stamford Bridge, relançant ses espoirs de titre en Premier League.

Ce succès intervient après la défaite du leader Arsenal FC face à AFC Bournemouth (1-2), samedi. Manchester City en profite pour réduire la pression et rester au contact du sommet du classement.

City saisit l’opportunité

Après un premier acte sans but, les Mancuniens ont fait la différence en seconde période. Nico O’Reilly a ouvert le score à la 51e minute, avant que Marc Guéhi ne double la mise six minutes plus tard (57e).

Jérémy Doku a ensuite scellé la victoire à la 68e minute, confirmant la maîtrise de City dans cette rencontre.

Un écart encore rattrapable

Deuxième au classement avec 64 points, Manchester City reste à six longueurs d’Arsenal (70 pts). Les Mancuniens peuvent toutefois revenir à hauteur en cas de succès lors de leur confrontation directe contre le leader, prévue dimanche prochain à domicile, ainsi que lors de leur match en retard face à Crystal Palace.

Chelsea en difficulté

Du côté de Chelsea, la situation se complique. Sixième avec 48 points, le club londonien enregistre une quatrième défaite lors de ses cinq derniers matches de championnat.

La cinquième place, qualificative pour la Ligue des champions et actuellement occupée par Liverpool FC (52 pts), s’éloigne à six journées de la fin.