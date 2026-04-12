L’USM Alger et l’Olympique Club de Safi se sont quittés sur un match nul (0-0), samedi, en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputée au stade olympique du 5-Juillet.

Ce résultat laisse la qualification ouverte avant la manche retour prévue le dimanche 19 avril à 20h00.

Une première manche sans avantage

Dans cette confrontation, aucune des deux équipes n’est parvenue à prendre l’avantage. Le score nul et vierge reflète un équilibre entre les deux formations à l’issue de cette première manche.

La décision se jouera donc lors du match retour, où chaque équipe tentera de faire la différence pour accéder à la finale.

Retour décisif attendu

La rencontre retour, programmée le 19 avril, s’annonce déterminante pour départager les deux clubs. Le suspense reste entier après ce premier acte sans but.

Le CR Belouizdad battu à l’extérieur

Dans l’autre demi-finale, le CR Belouizdad s’est incliné vendredi face au Zamalek SC (0-1) au stade Nelson-Mandela.

Les Égyptiens ont pris l’avantage dès la première période (0-1 à la mi-temps). La manche retour se jouera vendredi prochain au stade international du Caire à 17h00.