L’Espérance de Tunis accueille Mamelodi Sundowns ce dimanche à 20h00 au stade Hamadi Agrebi de Radès. Cette rencontre compte pour le match aller des demi-finales de la Ligue des champions africaine de football. L’enjeu est clair : prendre une option sur la qualification avant le déplacement retour à Pretoria, prévu une semaine plus tard.

Une dynamique positive après Al-Ahly

Les Sang et Or abordent ce choc avec confiance après leur qualification face à Al-Ahly, géant du continent et détenteur du record de titres. L’Espérance s’est imposée lors des deux manches (1-0, 3-2). Ce succès a renforcé la dynamique du groupe et installé un climat d’optimisme.

Le club vise une cinquième consécration continentale. Le soutien du public de Radès s’annonce déterminant. Toutes les places ont été vendues rapidement, confirmant l’engouement autour de cette demi-finale.

Entre confiance et vigilance

Malgré une légère baisse de régime lors du clasico face à l’Étoile du Sahel en championnat, l’Espérance veut confirmer son statut. Le club s’appuie aussi sur ses précédents face aux Sud-Africains. Depuis 2000, il compte 4 victoires, 2 défaites et 4 nuls en dix confrontations.

Un souvenir récent marque les esprits : la victoire à Pretoria en demi-finale retour 2024, signée Raed Bouchniba.

Retrouvailles et absences clés

La rencontre sera également marquée par les retrouvailles avec l’entraîneur Miguel Cardoso, qui connaît bien le club tunisien.

Côté terrain, plusieurs duels sont attendus, notamment entre l’attaque espérantiste et le gardien sud-africain Ronwen Williams. Sundowns devra composer sans son buteur Peter Shalulile, blessé.

Des incertitudes persistent côté tunisien concernant Youssef Msakni (bruit de retraite) et Chiheb Jebali. Hamza Jelassi, Achref Jabri et Koucaila Boualia ont repris progressivement l’entraînement, se contentant de séances légères.

Les choix probables des entraîneurs

L’Espérance devrait s’appuyer sur Ben Saïd dans les buts, protégé par une défense à quatre composée de Jalassi [cohérence à vérifier], Tougaï, Ben Hamida et Keita. Au milieu, un choix reste ouvert entre Haj Ali et Konaté, associés à Tka et Ogbelu. En attaque, Florian Danho est attendu, avec Yan Sasse et Diarra sur les côtés.

Sundowns en pleine confiance

Mamelodi Sundowns arrive avec une série de dix victoires consécutives en championnat. Le club sud-africain vise une deuxième finale de suite après sa défaite contre Pyramids FC l’an passé.

Le retour de Thapelo Morena constitue un atout important. Le joueur compte 84 matchs de Ligue des champions. En revanche, Aubrey Modiba est suspendu après un carton rouge. Divine Lunga est pressenti pour le remplacer.

Des doutes persistent également sur Peter Shalulile et Nuno Santos. Brayan Leon et Iqraam Rayners pourraient être alignés en attaque.

Arbitrage et calendrier

Le match sera dirigé par l’arbitre algérien Mustapha Ghorbel. La VAR sera assurée par Lahlou Ben Brahim et Boubacar Sarre. Le match retour est programmé le samedi 18 avril 2026 à 14h00 à Pretoria, sous la direction de l’arbitre Omar Artan