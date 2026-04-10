Le programme des demi-finales de la Ligue des Champions d’Afrique de football 2025-2026 a été communiqué, avec des affiches prévues en matchs aller et retour, selon les horaires en temps tunisien.

Des duels 100 % marocains en ouverture

Les demi-finales aller débuteront samedi 11 avril à 20h00 avec une confrontation entre deux clubs marocains : l’AS FAR et la Renaissance Berkane. Un duel national qui promet une forte intensité entre deux formations bien connues sur la scène continentale.

Le lendemain, dimanche 12 avril à 20h00, l’Espérance de Tunis accueillera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Une affiche très attendue entre deux clubs habitués aux grandes compétitions africaines.

Les matchs retour fixés une semaine plus tard

Les rencontres retour se joueront le samedi 18 avril. La Renaissance Berkane recevra l’AS FAR à 20h00 pour une seconde manche décisive entre les deux représentants marocains.

Plus tôt dans la journée, à 14h00, Mamelodi Sundowns accueillera l’Espérance de Tunis dans un match retour crucial pour la qualification en finale.

Des affiches ouvertes pour une place en finale

Ces demi-finales s’annoncent particulièrement disputées, avec des équipes expérimentées et habituées aux phases finales de la compétition. L’Espérance de Tunis tentera notamment de décrocher son billet pour la finale face à un adversaire sud-africain redoutable.