Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a réaffirmé, jeudi à Salé, l’engagement de l’instance en faveur du développement du football sur le continent. Il s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football.

« La CAF a une volonté et un engagement profonds de travailler avec l’ensemble de ses membres afin de développer et faire évoluer le football en Afrique », a-t-il déclaré.

Une situation financière en amélioration

Patrice Motsepe a mis en avant les progrès enregistrés par le football africain ces dernières années. Il a notamment évoqué l’amélioration de la situation financière de la CAF, qu’il attribue aux efforts conjoints de l’ensemble des fédérations membres.

Ces avancées s’inscrivent dans une dynamique globale de structuration et de développement de l’instance continentale.

CAN 2027 : coordination avec les pays hôtes

Le président de la CAF a également abordé la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Il a indiqué que l’organisation travaillera en étroite collaboration avec les trois pays hôtes, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

L’objectif affiché est d’assurer le bon déroulement de la compétition, dans un cadre coordonné entre la CAF et les pays organisateurs.

Arbitrage et évolution des règlements

Sur le plan technique, Patrice Motsepe a souligné les progrès réalisés en matière d’arbitrage. Il a évoqué un partenariat avec la FIFA visant à renforcer les compétences des arbitres africains et à les hisser au niveau international.

Enfin, il a estimé que les règlements doivent continuer à évoluer pour accompagner la dynamique de développement du football en Afrique.