Le FC Barcelone a annoncé jeudi avoir porté plainte devant l’Union européenne de football (UEFA), dénonçant une erreur d’arbitrage, lors du quart de finale aller de Ligue des champions d’Europe, perdu mercredi soir à domicile face à l’Atlético de Madrid (0-2).

“Le club considère que l’arbitrage a été contraire à la réglementation en vigueur, avec une incidence directe sur le déroulement de la rencontre et sur son résultat”, écrit le Barça dans un communiqué.

L’incident visé s’est produit à la 55e minute. Sur un renvoi anodin aux six mètres, le Madrilène Marc Pubill a pris le ballon à la main en pleine surface alors que son gardien Juan Musso venait de lui faire la passe.

L’arbitre roumain de la partie, Istvan Kovacs, n’a pas sifflé et l’assistance vidéo ne lui a rien signalé, provoquant la colère des joueurs et du staff barcelonais.

“Je n’arrive pas à y croire! Le gardien a engagé, et le joueur a stoppé le ballon avec la main, puis l’action a repris. Pour moi c’est un carton rouge. Deuxième jaune peut-être, donc rouge, et penalty. Cela aurait pu totalement changer le match”, a fulminé l’entraîneur allemand du Barça, Hansi Flick, en conférence de presse d’après-match.

“Le FC Barcelone estime que cette décision, ainsi que la non-intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), constituent une erreur significative. En conséquence, le club a demandé une enquête, l’accès aux

communications de l’arbitre et, le cas échéant, une reconnaissance officielle des erreurs commises et la mise en oeuvre des mesures appropriées”, poursuit le Barça.

Le match retour est programmé le 14 avril à Madrid.