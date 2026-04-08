Les indicateurs touristiques dans le gouvernorat de Mahdia ont enregistré une progression significative au cours du premier trimestre 2026, comparativement à pareille période de l’année dernière.

Les données du commissariat régional au tourisme, font état d’une hausse de 40,4% du nombre d’arrivées, lesquelles ont atteint 21 137 visiteurs.

Le nombre total de nuitées, recensées entre le 1er janvier et le 31 mars, s’est établi à 84 569, soit une augmentation de 34% par rapport à la même période de 2025.

Le taux d’occupation a, quant à lui, avoisiné 17,2%, en progression de près de 21%, tandis que la durée moyenne de séjour s’est stabilisée à une journée, enregistrant toutefois un léger repli de 4,5%.

Les données disponibles mettent également en évidence la dynamique de certains marchés émetteurs en termes de nuitées, notamment les marchés britannique (+31,3%), allemand (+31,4%) et français (+4%), tandis que la part du marché tunisien a atteint 56,6% du total des nuitées.

S’agissant de la période allant du 21 au 31 mars 2026, la région de Mahdia a accueilli 6 653 touristes, soit une progression remarquable de 275,5% en glissement annuel.

Durant cette même période, le volume des nuitées a atteint 20 956, en hausse de 194,7%, tandis que le taux d’occupation s’est élevé à 31,5% (+155,3%), alors que la durée moyenne de séjour s’est établie à 3,2 jours, en recul de 20,7%.

Au cours des dix derniers jours du mois de mars, le marché britannique a enregistré une progression de 137,8% en termes de nuitées, une évolution ayant également concerné les marchés allemand (+166,7%), français (+35,6%) et tunisien (+582,2%).