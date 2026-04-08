Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de handball (édition 2025-2026) est désormais fixé. Le tirage au sort, effectué mercredi, a déterminé les différentes confrontations prévues le samedi 2 mai.

Huit rencontres sont au programme, réparties sur plusieurs salles à travers le pays. Les équipes engagées tenteront de décrocher leur qualification pour les quarts de finale dans des duels à élimination directe.

Des affiches réparties sur tout le territoire

À la salle Salla Zouaoui, l’Espérance Sportive de Tunis affrontera l’US Témimienne.

Du côté de Msaken, l’Étoile Sportive du Sahel sera opposée à l’AS Teboulba.

À Jammel, le CHB Jammel accueillera le BS Beni Khiar.

La salle de Sayada sera le théâtre de l’opposition entre l’US Sayada et le Club Africain.

À Gremda, l’US Gremba croisera le CS Sakiet Ezzit.

À Moknine, le SC Moknine fera face à l’EM Mahdia.

La salle de Hammamet abritera la rencontre entre l’AS Hammamet et le CS Hiboune.

Enfin, à Ksour Essef, l’US Ksour Essef recevra le Stade Tunisien.

Des qualifications en jeu

Ces huitièmes de finale marquent une étape clé dans la compétition. Chaque match se joue sur une seule rencontre, avec une qualification directe pour le tour suivant.

Les équipes tenteront de poursuivre leur parcours dans cette édition 2025-2026 de la Coupe de Tunisie.