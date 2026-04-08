A l’occasion de la fête des martyrs, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) annonce que l’accès aux musées, sites et monuments dépendants de cette institution est gratuit le jeudi 9 avril 2026 pour découvrir la richesse patrimoniale de la Tunisie.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour les jours suivants :

– le premier dimanche de chaque mois

– le 18 avril qui coïncide avec la célébration de la journée internationale des sites et monuments

– le 18 mai qui coïncide avec la célébration de la journée internationale des musées.

– les jours fériés.

La liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts ainsi que leurs horaires se trouvent sur le site officiel de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle ainsi que sur ses réseaux sociaux.