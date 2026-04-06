Le Paris SG a dominé Toulouse FC (3-1), vendredi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Un succès qui conforte sa place de leader, alors que ses poursuivants ont connu des fortunes diverses.

Lille s’impose dans le derby, Monaco relance la course

Parmi les résultats marquants du week-end, Lille OSC a largement battu RC Lens (3-0) dans le derby du Nord. Malgré cette défaite, Lens reste deuxième avec 59 points.

Dans le même temps, AS Monaco s’est imposé face à Olympique de Marseille (2-1), un résultat qui rapproche les deux équipes au classement, désormais à égalité de points (49).

Des matches serrés et plusieurs nuls

Plusieurs rencontres se sont soldées par des scores de parité. Angers SCO et Olympique Lyonnais n’ont pas trouvé la faille (0-0), tout comme FC Metz et FC Nantes (0-0).

Même constat entre Lorient et Paris FC (1-1), ainsi qu’entre Le Havre AC et AJ Auxerre (1-1).

Rennes s’impose au bout du suspense

Dans un match prolifique, Stade Rennais a pris le dessus sur Stade Brestois (4-3), tandis que RC Strasbourg s’est imposé face à OGC Nice (3-1).

Classement : Paris garde la main

Au classement, le PSG totalise 63 points et conserve la tête. Lens suit avec 59 points, devant Lille (50). Marseille et Monaco complètent le top 5 avec 49 points chacun, tandis que Lyon (48) reste en embuscade.

En bas de tableau, FC Metz (15 points) et FC Nantes (18 points) ferment la marche.