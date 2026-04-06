L’Inter Milan a signé une victoire nette face à l’AS Rome (5-2), dimanche, lors de la 31e journée de Serie A. Ce succès permet aux Nerazzurri de porter leur avance à neuf points en tête du championnat, à sept journées de la fin.

Un succès autoritaire après un mois sans victoire

En difficulté depuis plus d’un mois (une défaite, deux nuls), l’Inter a rapidement repris le contrôle. Dès les premières secondes, son capitaine Lautaro Martinez a ouvert le score, marquant son retour après une absence d’un mois et demi sur blessure.

La Roma a réagi à la 40e minute grâce à Gianluca Mancini. Mais l’Inter a repris l’avantage juste avant la pause par Hakan Calhanoglu (45e+2).

Martinez en leader, l’Inter déroule

Au retour des vestiaires, Martinez a inscrit son deuxième but (52e), son 16e de la saison, donnant un avantage décisif aux siens. L’Inter a ensuite déroulé avec des réalisations de Marcus Thuram (55e) et Nicolo Barella (63e).

Cette performance scelle le 23e succès de la saison pour l’Inter, qui se rapproche ainsi d’un 21e titre de champion d’Italie.

La Roma décroche dans la course à l’Europe

Pour la Roma, cette défaite constitue un troisième revers en quatre journées. Le club romain reste 6e avec 54 points, à trois longueurs de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions.

Classement et enjeux

Avec 72 points en 31 matches, l’Inter devance désormais l’AC Milan (63 points) et le Naples (62 points). Il reste encore sept journées, soit un maximum de 21 points à distribuer.