Malgré un repli hebdomadaire de l’indice de référence, le marché boursier tunisien affiche une maturité stratégique. Entre rebonds techniques et rotations sectorielles marquées, l’analyse du portefeuille révèle les clés d’une gestion de risque optimisée dans un environnement volatil.

Un Tunindex en quête d’équilibre

La place financière de Tunis a traversé une zone de turbulences lors de la semaine s’achevant le 3 avril 2026. Après avoir frôlé un seuil d’alerte à 15 295,99 points le jeudi, le Tunindex a orchestré un sursaut salvateur de +0,55% lors de l’ultime séance. Cette réaction technique permet de limiter le repli hebdomadaire à -0,28%, maintenant une performance annuelle impressionnante de +14,35%. Ce dynamisme de fond suggère que la correction actuelle s’apparente davantage à une respiration de marché qu’à un retournement de tendance.

MyINVESTIA : La diversification comme bouclier

Dans ce contexte de consolidation, le portefeuille démontre une stabilité remarquable avec une valeur globale de 49 955,94 DT. Avec 10 lignes actives et un score de risque maîtrisé de 62/100, la stratégie d’exposition multisectorielle prouve son efficacité. L’IA conserve par ailleurs 4 490,19 DT en liquidités (environ 9% du fonds), une réserve tactique indispensable pour saisir les opportunités d’achats à bon compte si la pression baissière persiste.

Grand écart sectoriel : L’agro-alimentaire prend le relais

La semaine a été marquée par une déconnexion brutale entre les secteurs. Tandis que l’indice des Services Financiers subissait une correction sévère de -6,31%, le secteur Agro-alimentaire et Boissons s’est imposé comme la valeur refuge de la cote, progressant de +4,19%.

Au palmarès des valeurs, la STIP survole le marché avec une envolée spectaculaire de +23,92%. Du côté du portefeuille, la SOTUVER confirme son statut de locomotive avec une plus-value de +6,36%, épaulée par les valeurs bancaires telles qu’Attijari Bank (+5,69%) et Amen Bank (+4,17%). À l’inverse, le secteur automobile accuse le coup, pénalisé par les performances d’Ennakl (-4,51%) et One Tech (-4,56%).

Perspectives : Vigilance et sélectivité

Le volume global des échanges, s’élevant à 110,9 MDT, témoigne d’une activité soutenue. Pour les investisseurs, la leçon de cette séance est claire : la gestion de la volatilité passe par une rotation sectorielle agile. L’IA identifie d’ores et déjà Délice Holding comme une valeur à surveiller de près, tout en suggérant un allègement sur les lignes automobiles en perte de momentum.