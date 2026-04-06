Alors que le baril de pétrole franchit le seuil critique des 140 dollars sous l’effet des tensions au Moyen-Orient, la Tunisie s’enfonce dans une crise systémique. Entre une sidérurgie à l’agonie et une transition verte qui piétine, le pays ne subit pas seulement un choc externe : il paie le prix de son absence de vision stratégique.

Le réveil est brutal. En ce début d’année 2026, l’économie mondiale vacille sous le poids d’une facture énergétique insoutenable. Mais à Tunis, le malaise est plus profond. Si le choc pétrolier agit comme un puissant révélateur, il met surtout en lumière les failles béantes d’un modèle à bout de souffle. Chaque hausse du baril creuse un déficit budgétaire déjà exsangue, transformant l’inflation en une menace existentielle pour les ménages et les entreprises.

L’industrie et l’énergie : des piliers en plein séisme

Le symbole de ce déréglage est sans doute la sidérurgie nationale. Jadis fleuron de la souveraineté industrielle, elle n’est plus qu’un gouffre financier, prisonnière d’une gouvernance défaillante. Ce naufrage illustre l’incapacité de l’État à restructurer ses entreprises publiques. Parallèlement, la réponse technologique semble timide : le déploiement du Smart Grid par la STEG, bien qu’indispensable pour traquer la fraude, reste une mesure défensive là où une véritable révolution des énergies renouvelables est attendue.

Les opportunités évaporées : Carbone et Assurances

Pendant que les voisins marocains et égyptiens ajustent leurs curseurs, la Tunisie laisse filer des gisements de croissance invisibles. Le marché mondial du carbone, véritable manne financière, reste inexploité faute de cadre institutionnel. De même, le secteur des assurances, et particulièrement l’assurance-vie, échoue à mobiliser l’épargne nationale, privant l’économie d’un levier de financement crucial pour réduire la dépendance à la dette extérieure.

Le verdict : l’urgence d’une rupture

La résilience tunisienne est une illusion entretenue par l’endettement. Face au risque de stagflation mondiale — ce mélange toxique de croissance atone et de prix galopants — l’attentisme n’est plus une option. Pour éviter la marginalisation régionale face à une Algérie gazière renforcée et un Maroc en pleine transition, la Tunisie doit choisir : réformer ses structures ou accepter le déclin. Dans un monde qui s’accélère, l’immobilisme est devenu la décision la plus coûteuse.

Ceci est mon texte encadré.

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