La Commission nationale chargée d’examiner les demandes d’incitations à l’investissement vient d’approuver l’attribution d’avantages à deux projets d’un coût de plus de 79 millions de dinars et d’une capacité d’emploi de plus de 800 personnes, et ce, lors de sa deuxième session de l’année 2026, tenue au siège de la Tunisia Investment Authority (TIA).

Le premier projet porte sur l’extension d’une unité opérant dans l’industrie pharmaceutique et le deuxième concerne la création d’une conserverie des produits de la pêche maritime, indique la TIA dans un communiqué.

Ces projets s’inscrivent dans les secteurs prioritaires visant à renforcer le tissu industriel national et le développement de la valeur ajouté conformément aux objectifs de la loi d’investissement.