Pilier de la souveraineté économique tunisienne, la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) engage une transformation profonde. Entre modernisation industrielle, extension territoriale vers Tozeur et soutien fiscal de l’État, l’entreprise publique de Gafsa se positionne pour restaurer sa compétitivité internationale et lever les goulots d’étranglement logistiques qui brident son potentiel.

Depuis sa fusion historique en 1976, la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) n’a jamais été un simple extracteur de minerai. Elle est le poumon industriel de la Tunisie, un actif de souveraineté dont la performance conditionne les réserves en devises et la stabilité sociale du bassin minier. En 2026, sous l’impulsion de la direction générale d’Abdelkader Amaidi, la compagnie amorce un virage décisif pour sortir d’un cycle de production contraint.

Une expansion territoriale et technologique

L’année 2026 marque une rupture géographique majeure. Si le bassin de Gafsa reste le cœur battant de l’activité, l’obtention d’un permis de recherche à Tozeur témoigne d’une volonté d’élargir la base de réserves du pays. Cette stratégie s’accompagne d’un plan d’investissement 2025-2030 ambitieux, initialement défensif pour remettre à niveau un outil industriel vieillissant, puis capacitaire pour augmenter durablement les volumes de production.

Le défi de la logistique intégrée

Le principal défi de la CPG demeure la fluidité de sa chaîne de valeur. “La rentabilité reste bridée tant que les goulots d’étranglement ne sont pas levés”, souligne l’analyse des flux actuels. Pour y remédier, l’État mise sur une sécurisation du transport ferroviaire et l’exploration de solutions innovantes, telles que le transport hydraulique des phosphates, afin de garantir l’approvisionnement constant du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Un actif public hors marché

Contrairement aux standards des géants miniers mondiaux, la CPG reste une entreprise publique non cotée. Cette structure capitalistique confirme son rôle d’instrument de politique économique : la priorité est donnée à la résilience industrielle et au soutien fiscal (inscrit au PLF 2026) plutôt qu’à la rentabilité financière de court terme. Dans un marché mondial du phosphate de plus en plus concurrentiel, la reconquête de la fiabilité opérationnelle est, pour Tunis, le seul chemin vers la pérennité.

CARTE D’IDENTITÉ

Élément Donnée Dénomination Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) Statut Entreprise publique tunisienne non cotée Secteurs clés Extraction de phosphates, production/lavage, logistique minière Création 1897 pour la compagnie historique ; 1976 pour la fusion donnant la CPG actuelle Effectifs Information non confirmée publiquement Siège Gafsa, Tunisie Filiales Information non confirmée publiquement Ticker Information non confirmée publiquement

EN BREF Expansion : Lancement de l’exploration minière dans la région de Tozeur.

Lancement de l’exploration minière dans la région de Tozeur. Gouvernance : Direction assurée par Abdelkader Amaidi (depuis mars 2024).

Direction assurée par Abdelkader Amaidi (depuis mars 2024). Investissement : Plan stratégique 2025-2030 focalisé sur la modernisation des équipements.

Plan stratégique 2025-2030 focalisé sur la modernisation des équipements. Logistique : Priorité au désenclavement ferroviaire et aux nouveaux modes de transport (hydraulique).

Priorité au désenclavement ferroviaire et aux nouveaux modes de transport (hydraulique). Fiscalité : Mesures de soutien spécifiques intégrées au Projet de Loi de Finances (PLF) 2026.

REVUE DE PRESSE WMC

Dernière mise à jour automatique : 4 avril 2026

27 mars 2026 — Transport du phosphate en Tunisie : difficultés structurelles et retards à la CPG

5 janvier 2026 — CPG Mdhilla suspend ses opérations, les employés réclament protection et ambulance sur site

5 novembre 2025 — Metlaoui : la CPG finance la réhabilitation de la piscine municipale pour 4,9 millions de dinars

17 octobre 2025 — Projet de loi de finances 2026 : exonérations fiscales pour la CPG, l’OCT et la Société tunisienne du sucre

1 août 2025 — Tozeur : la CPG obtient un permis de recherche de phosphates sur 16 400 hectares