Le match entre Angers SCO et Olympique Lyonnais se joue dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

Cette rencontre met aux prises Angers, qui cherchera à profiter de l’avantage du terrain, et Lyon, déterminé à engranger des points précieux dans cette dernière ligne droite du championnat. Les Lyonnais visent une remontée au classement, tandis que les Angevins tenteront de créer la surprise devant leur public.

Le coup d’envoi sera donné à 15h00 pour ce duel important en Ligue 1.

📅 Date : dimanche 5 avril 2026

🕒 Heure : 15h00

📍 Lieu : Stade Raymond-Kopa

📺 Diffusion TV : en direct sur Ligue 1+.