Le projet rÃ©habilitation de la citÃ© Ettahrir Ã Sidi Ali Ben Aoun (gouvernorat de Sidi Bouzid) a fait lâ€™objet dâ€™une sÃ©ance de travail tenue, jeudi, par le conseil local de la rÃ©gion. Ce chantier, rÃ©alisÃ© par lâ€™Agence de RÃ©habilitation Urbaine et de RÃ©novation Urabine (ARRU), devrait dÃ©marrer ce mois-ci.

Lâ€™accent a Ã©tÃ© mis, Ã cette occasion, sur la nÃ©cessitÃ© de mobiliser des financements supplÃ©mentaires pour parachever les travaux dâ€™amÃ©nagement du quartier populaire Ennour, lit-on dans un communiquÃ© publiÃ© par le conseil local de Sidi Ali Ben Aoun sur sa page Facebook.

Par ailleurs, les reprÃ©sentants du conseil ont appelÃ© Ã lutter contre les dÃ©potoirs anarchiques, Ã rÃ©gulariser la situation de la cinquiÃ¨me tranche des ouvriers de chantiers et Ã relancer lâ€™activitÃ© de lâ€™unitÃ© de recyclage des dÃ©chets dans la rÃ©gion.