Ce samedi 4 avril 2026, le Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone au stade Wanda Metropolitano pour la 30e journée de La Liga.

Le FC Barcelone, leader du championnat avec 73 points, arrive à Madrid après une série impressionnante : quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières confrontations. L’attaque catalane a inscrit 15 buts sur cette période, tandis que la défense a concédé seulement cinq buts, affichant une grande solidité.

L’Atlético Madrid, quatrième avec 57 points, connaît des performances plus irrégulières, avec trois victoires et deux défaites récemment. L’équipe a marqué 13 buts mais en a encaissé 10, ce qui pourrait peser sur l’issue du match. Historiquement, Barcelone domine les confrontations récentes avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs.

Ce choc est crucial pour Madrid, qui cherche à sécuriser une place en Ligue des champions, tandis que Barcelone vise à consolider sa domination. Les enjeux sont élevés et le spectacle promet d’être intense pour les supporters des deux camps.

Le coup d’envoi est prévu à 21h00. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 2.