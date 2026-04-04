Après la pause internationale et la Coupe de Tunisie, le championnat de Ligue 1 reprend ce week-end avec la 24e journée, au programme un clasico très attendu entre l’Étoile du Sahel et le leader, l’Espérance de Tunis.

En déplacement à Sousse, l’Espérance de Tunis, solide leader avec 53 points, cherchera à conforter sa position en tête face à une équipe étoilée en pleine progression. Les deux formations abordent ce match avec confiance après leurs qualifications convaincantes pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie, obtenues à l’extérieur. Pour les Sang et Or, l’enjeu est double : maintenir leur avance au classement tout en préparant dans les meilleures conditions leur demi-finale aller de la Ligue des champions africaine face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Pour l’Étoile du Sahel, la mission s’annonce ambitieuse mais possible : l’équipe souhaite confirmer son regain de forme et continuer sa remontée au classement. Les joueurs, emmenés par Rayane Anane, visent à se rapprocher du peloton de tête et à se positionner pour une qualification continentale la saison prochaine.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne “Watania1” ce samedi 4 avril 2026 à 14h30 .