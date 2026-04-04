Le match entre SC Fribourg et Bayern Munich s’inscrit dans le cadre de la 28e journée de Bundesliga.

Cette rencontre oppose Fribourg, solide à domicile, à un Bayern Munich leader et en grande forme cette saison. Les Bavarois chercheront à poursuivre leur marche en avant et à conforter leur position en tête du championnat, tandis que Fribourg tentera de créer la surprise devant son public.

Les supporters ne devront pas manquer ce duel, dont le coup d’envoi sera donné à 15h30.

📅 Date : samedi 4 avril 2026

🕒 Heure : 15h30

📍 Lieu : Europa-Park Stadion

📺 Diffusion TV : en direct sur beIN Sports 5.