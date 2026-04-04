Des rencontres professionnelles BtoB Tuniso-Congolaises se tiendront le 7 avril 2026, à la Maison de l’Exportateur, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et avec le concours de l’Ambassade de Tunisie à Kinshasa.

L’objectif de cet évènement est de renforcer les relations économiques et commerciales avec la République Démocratique du Congo et de développer des collaborations de long terme entre les opérateurs économiques des deux pays.

Les sociétés tunisiennes opérant dans les domaines de l’agroalimentaire (Huile d’Olive, dattes, conserves de tomates, biscuits, pâtes alimentaires), des produits Pharmaceutiques, des matériaux de construction (Aluminium, Plâtre, articles sanitaires, ciment…), de l’environnement et de la communication sont invitées à s’inscrire via un lien e-cepex, au plus tard le 6 avril 2026, indique le CEPEX dans un communiqué.