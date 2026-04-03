La Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien, a dans un communiqué publié vendredi, exprimé sa stupéfaction suite à la décision consistant à réviser le droit d’entrée aux sites et musées relevant de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de promotion culturelle, avec effet immédiat et sans préavis ni concertation avec la profession.

Cette décision a été publiée au JORT N° 34 daté du 31 mars 2026, a précisé la même source.

La fédération a mis en relief, à cette occasion, la valeur patrimoniale de nos sites, monuments et musées, une valeur, a-t-elle souligné, reconnue à l’échelle universelle, rappelant que le droit d’accès, est resté modeste comparé à celui pratiqué dans d’autres pays, mais la fédération a toutefois contesté la promptitude de la décision et l’application immédiate de ces nouveaux tarifs.

Pour les agences de voyage spécialisées dans le tourisme « réceptif », les effets qui en découlent de cette décision, seront extrêmement préjudiciables et les pertes, pour certaines agences, seront estimées à plusieurs milliers de dinars pour l’année en cours, a estimé la Fédération. Les agences de voyage tunisiennes étant liées par des contrats signés à l’année avec les opérateurs étrangers, il leur est impossible légalement de renoncer à une quelconque clause notamment de tarifs convenus et en cours d’application, a encore expliqué la fédération.

La fédération a cité à titre d’exemple, le droit d’entrée du Musée National du Bardo majoré de 130 %, pour les clients étrangers. D’autres sites ont vu leur prix augmenter de près de 70%, a-t-elle noté.