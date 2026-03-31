Plus de 130 mille diplômés du supérieur sont inscrits auprès des bureaux de l’emploi et du travail indépendant, selon les derniers chiffres de l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), actualisés le 20 février dernier.

Dans une réponse à des questions écrites adressées par plusieurs députés, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a indiqué que 39,4% de ces demandeurs d’emploi sont diplômés des filières “sciences et techniques”, suivis par les diplômés en “gestion et droit” (30,3 %), puis ceux des “lettres et sciences humaines” (24,1 %).

Concernant la répartition des demandeurs d’emploi selon l’année d’obtention du diplôme, les chiffres montrent que la majorité des inscrits, soit plus de 90 %, sont des diplômés de 2021 et des années antérieures, représentant environ 117 mille demandeurs d’emploi, tandis que les diplômés de 2025 ne constituent que 3,5 % des inscrits.

S’agissant de la répartition par tranche d’âge, les données indiquent que la catégorie des 30-40 ans représente la part la plus importante avec 44,9 %, suivie de celle des 40-50 ans avec 42 %.

Au niveau des diplômes, les titulaires de licences et maîtrises constituent la plus grande proportion avec 73 %, suivis des diplômés techniciens (12 %) et des titulaires de diplômes de troisième cycle (10 %).

Les bureaux de l’emploi recensent également 3 891 ingénieurs et 110 titulaires d’un doctorat parmi les demandeurs d’emploi.

Le ministère précise que ces données s’inscrivent dans le cadre de la mise à jour périodique des demandes d’emploi auprès des bureaux concernés, soulignant que le nombre d’inscrits évolue en fonction de l’arrivée de nouveaux diplômés, des opérations d’actualisation et des recrutements.