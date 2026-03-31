La Confédération africaine de football a annoncé, lundi, le calendrier et les stades des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2025/26.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’instance précise que les matches aller des deux compétitions se dérouleront du 10 au 12 avril. Les matches retour sont programmés du 17 au 19 avril.

Ligue des champions : l’Espérance face à Sundowns

En Ligue des champions, l’Espérance sportive de Tunis affrontera Mamelodi Sundowns. Le match aller aura lieu au stade de Radès, le dimanche 12 avril à 20h00 heure tunisienne. Le retour est prévu à Pretoria, le samedi 18 avril à 14h00 heure tunisienne.

L’autre demi-finale opposera deux clubs marocains. L’AS FAR recevra la RS Berkane à Rabat, le samedi 11 avril à 20h00 heure tunisienne. Le match retour se jouera à Berkane, le samedi 18 avril à 20h00 heure tunisienne.

Coupe de la Confédération : affiches nord-africaines

En Coupe de la Confédération, le CR Belouizdad accueillera le Zamalek SC le vendredi 10 avril à 20h00 heure tunisienne. Le match retour se disputera au Caire le vendredi 17 avril à 17h00 heure tunisienne.

De son côté, l’USM Alger recevra l’Olympique Club de Safi le samedi 11 avril à 17h00 heure tunisienne. La manche retour aura lieu au Maroc, le dimanche 19 avril à 20h00 heure tunisienne.

Des primes en hausse

La Confédération africaine de football indique qu’un montant total de 48 millions de dollars est alloué aux deux compétitions cette saison.

Le vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique recevra une prime de 6 millions de dollars. Le lauréat de la Coupe de la Confédération percevra 4 millions de dollars.