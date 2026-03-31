L’Algérie affronte l’Uruguay ce mardi 31 mars 2026 dans le cadre d’un match amical de préparation en vue de la Coupe du monde.

🕒 Horaire et diffusion

La rencontre se jouera à 20h30 à l’Allianz Stadium.

Le match sera diffusé en direct sur la plateforme L’Équipe Live.

⚽ Une Algérie en confiance

Après son élimination en quarts de finale de la CAN face au Nigeria (2-0), l’Algérie a parfaitement réagi en dominant largement le Guatemala (7-0) lors de son dernier match amical.

Des joueurs comme Amine Gouiri, auteur d’un doublé, ou encore Riyad Mahrez et Houssem Aouar se sont illustrés lors de cette démonstration offensive.

⚽ L’Uruguay accroche l’Angleterre

De son côté, l’Uruguay a tenu en échec l’Angleterre (1-1) à Wembley. Les Anglais avaient ouvert le score en fin de match, mais Federico Valverde a égalisé sur penalty dans le temps additionnel.

📊 Historique

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois, en 2009, déjà en amical. L’Algérie s’était imposée 1-0.