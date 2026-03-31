La Banque Nationale Agricole (BNA Bank) a réalisé un PNB de l’ordre de 1.087,1 million de dinars (MD), durant l’exercice 2025, ce qui représente une hausse de 11,3%, par rapport à l’année 2024, selon des indicateurs d’activité de la Banque, publiés lundi, sur le site de la Bourse de Tunis.

La BNA Bank a enregistré, aussi, un résultat net de 274,5 MD, à fin décembre 2025, contre 254,6 MD, une année auparavant. Le résultat net après modifications comptables s’est élevé à 274,5 MD contre 213,6 MD en 2024.

S’agissant des capitaux propres, ils ont passé de 2.161,6 MD au 31/12/2024, à 2.372,9 MD, à fin 2025.

En ce qui concerne les états financiers consolidés 2025, ils affichent un résultat net de 313,8 MD contre 273,7 MD en 2024.

La banque a fait savoir, en outre, que le conseil a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire (AGO), le 30 avril 2026, afin de statuer sur la proposition avancée par le conseil d’administration, relative à la distribution, sous réserve de l’accord de la Banque Centrale de Tunisie, d’un dividende de 1,100 DT par action.