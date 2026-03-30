La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, lundi, les dates des prochaines journées du championnat de Ligue 1 professionnelle pour la saison 2025-2026. Cette programmation concerne les cinq dernières étapes déjà fixées du calendrier, à l’approche du sprint final.

Un calendrier étalé entre avril et début mai

La 24e journée ouvrira cette séquence les 3, 4 et 5 avril. Elle sera suivie par la 25e journée, prévue les 10, 11 et 12 avril. Un match en retard de cette même 25e journée est programmé le 23 avril.

La compétition se poursuivra avec la 26e journée, fixée aux 25 et 26 avril, avant la 27e journée prévue les 29 et 30 avril. Enfin, la 28e journée se déroulera les 2, 3 et 4 mai.

Des échéances décisives à venir

Ces dates marquent une phase importante de la saison, alors que les clubs abordent les dernières journées avant la conclusion du championnat. Elles permettront d’enchaîner les rencontres sur un rythme soutenu sur un peu plus d’un mois.

Les dernières journées encore en attente

La FTF précise que les dates des deux dernières journées de la saison seront communiquées ultérieurement. Aucun calendrier n’a encore été arrêté pour ces ultimes rendez-vous du championnat.