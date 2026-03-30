Jannik Sinner a remporté, dimanche, le Masters 1000 de Miami en dominant le Tchèque Jiri Lehecka (6-4, 6-4). Le N.2 mondial enchaîne ainsi un deuxième titre consécutif après Indian Wells et réalise le “Sunshine double”.

L’Italien de 24 ans devient le premier joueur à réussir cet enchaînement depuis 2017. Il se distingue également en remportant les deux tournois sans concéder le moindre set.

Une finale maîtrisée malgré la pluie

La rencontre a été perturbée par les conditions météorologiques. La pluie a d’abord retardé le début du match, avant de provoquer une interruption d’environ 1h30 en début de deuxième set.

Malgré ce contexte, Sinner a conservé le contrôle. Il s’impose en deux sets (6-4, 6-4) face à un adversaire qui disputait sa première finale en Masters 1000. L’Italien a su faire la différence dans les moments clés, concrétisant deux balles de break sur onze occasions.

Une série impressionnante

Ce succès permet à Sinner de décrocher son septième titre en Masters 1000. Il s’agit également de son troisième sacre consécutif dans cette catégorie, après Paris fin 2025 et Indian Wells.

L’ancien N.1 mondial prolonge sa dynamique avec une série de 34 sets remportés dans des tournois de ce niveau. Une performance qui confirme sa régularité au plus haut niveau.

Lehecka confirme sa progression

En face, Jiri Lehecka (22e mondial) disputait à 24 ans sa première finale dans un tournoi de cette envergure. Malgré la défaite, son parcours lui permettra d’atteindre la 14e place mondiale, soit le meilleur classement de sa carrière.

Le Tchèque espérait succéder à son compatriote Jakub Mensik au palmarès, sans parvenir à renverser la domination de Sinner.