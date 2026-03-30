Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football 2025-2026, effectué dimanche soir lors de l’émission « Dimanche Sport » sur la télévision nationale, a livré son verdict.

Huit affiches sont au programme de ce tour, avec des confrontations entre clubs de différents niveaux et plusieurs duels attendus.

Les affiches des 8es de finale

Le tirage a donné lieu aux rencontres suivantes :

Stade Gabésien – Étoile du Sahel

CA Bizertin – CS Msaken

US Djerba Ajim – JS Omrane

PS Sakiet Eddaier – Olympique de Béja

ES Métlaoui – Espérance de Tunis

BS Bouhajla – AS Soliman

US Monastir – ES Zarzis

CS Sfaxien – Jendouba Sport

Dates et organisation

Les rencontres se disputeront les 18 et 19 avril prochains. Elles auront lieu sur les terrains des équipes mentionnées en premier lors du tirage.