séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré (depuis le 2 mars et pour 3 mois) dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers la plateforme Myinvestia, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Après une trêve pascale marquée par un retour massif des flux sur les compartiments financiers et industriels, la Bourse de Tunis entame la séance du 30 mars sous une pression constructive. Pour le portefeuille Virtuel, l’heure n’est plus à l’observation : avec 21 % de liquidités dormantes, l’accélération est impérative pour briser le plafond du milieu de classement et rejoindre l’élite des investisseurs.

Un marché dopé par des volumes en explosion

La physionomie de la semaine écoulée ne laisse place à aucun doute : la tendance est au “Bull Market”. Avec un Tunindex en progression de +2,43 % et des volumes d’échanges ayant bondi de 191 %, le marché tunisien fait preuve d’une sélectivité agressive. Ce dynamisme est porté par deux moteurs principaux : les publications de résultats solides dans le secteur bancaire et la vitalité des valeurs industrielles de pointe, à l’instar de SOTRAPIL (+13,79 %) et SOTUVER (+8,27 %).

Portefeuille : Le diagnostic de l’expert

Actuellement valorisé à 50 716 DT, le portefeuille affiche une performance de +1,43 %, le plaçant au 804ème rang sur plus de 14 000 participants. Si la lecture du marché est correcte, un frein subsiste : l’excès de cash. Détenir 10.723 DT de liquidités dans un marché haussier constitue un coût d’opportunité majeur. Le score d’efficacité du capital (Cash Efficiency) s’établit à un modeste 55/100, signalant une sous-exploitation manifeste du potentiel de rebond.

Le Plan de Guerre du 30 mars : Priorité à la vitesse

Pour la séance charnière du lundi 30 mars, la stratégie bascule en mode “Ultra-Agressif”. L’objectif est clair : injecter 6 000 à 8 000 DT dès l’ouverture pour ramener le niveau de cash sous la barre des 5 %.

Deux mouvements tactiques sont préconisés pour transformer l’essai :

Renforcement sur SOTUVER : Capitaliser sur le momentum validé du leader de l’emballage (Cible : 17,30 – 17,60 DT). Entrée sur Attijari Bank : Exploiter le flux acheteur massif sur le secteur bancaire post-publications (Cible : 73,50 – 74,50 DT).

En Bourse, les écarts se creusent à la vitesse de l’éclair, mais ils se rattrapent avec la même célérité pour ceux qui osent troquer la prudence contre l’exécution chirurgicale.

Discipline obligatoire

👉 Règles de gestion :

❌ Si une position ne performe pas en 2 séances → arbitrage

🔁 Réallocation immédiate vers leader

🎯 Objectif = vitesse, pas perfection

Évaluation stratégique

👉 Situation actuelle :

Bon socle

Bonne lecture récente du marché

MAIS : trop de cash manque d’intensité



👉 Après exécution :

✔ portefeuille plus concentré

✔ plus exposé aux flux

✔ potentiel de rattrapage accéléré

Lecture concours

👉 Top players :

+40% à +200%

👉 Traduction :

il faut 2 à 3 mouvements forts consécutifs

Conclusion

La semaine écoulée a permis de corriger la structure.

La semaine qui s’ouvre doit créer la performance.

👉 Lundi 30 mars sera une séance charnière :

soit le portefeuille enclenche une dynamique

soit il restera dans le milieu du classement

En Bourse, les écarts se creusent vite.

👉 Mais ils se rattrapent encore plus vite… pour ceux qui osent agir.

EN BREF Dynamique Marché : Tunindex en hausse de +2,43% avec des volumes multipliés par trois (+191%).

Tunindex en hausse de +2,43% avec des volumes multipliés par trois (+191%). Top Performer : SOTRAPIL domine la semaine avec une envolée de +13,79%.

SOTRAPIL domine la semaine avec une envolée de +13,79%. État des lieux : Le portefeuille stagne au 804ème rang avec trop de liquidités (21%).

Le portefeuille stagne au 804ème rang avec trop de liquidités (21%). Action Lundi 30 mars : Plan d’achat massif sur SOTUVER et Attijari Bank pour réduire le cash.

Plan d’achat massif sur SOTUVER et Attijari Bank pour réduire le cash. Objectif Court Terme : Atteindre +5% en une semaine pour intégrer le Top 400.