La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a remporté, samedi, le tournoi WTA 1000 de Miami (Floride, États-Unis), en battant l’Américaine Coco Gauff en finale. La Bélarusse s’impose en trois sets (6-2, 4-6, 6-3) au terme d’un match de 2h09, confirmant sa forme du moment après son succès à Indian Wells.

Une finale disputée face à Gauff

Tenante du titre en Floride, Sabalenka a conservé sa couronne au terme d’une rencontre accrochée. Elle a dominé le premier set (6-2) avant de céder le second (4-6) face à Coco Gauff. Dans la manche décisive, la Bélarusse a repris le contrôle pour s’imposer 6-3 et décrocher le titre.

Ce succès lui permet de remporter un troisième trophée cette saison.

Une saison marquée par la régularité

Âgée de 27 ans, Sabalenka affiche un bilan solide depuis le début de l’année. Elle n’a perdu qu’un seul de ses 24 matches, lors de la finale de l’Open d’Australie face à la Kazakhstanaise Elena Rybakina.

Depuis, la N.1 mondiale a pris sa revanche. Elle a dominé Rybakina en finale à Indian Wells puis en demi-finale à Miami, confirmant sa constance au plus haut niveau.

Un cercle restreint dans l’histoire

Avec ce succès, Sabalenka réussit le “Sunshine double”, en remportant coup sur coup les tournois d’Indian Wells et de Miami. Elle devient ainsi la cinquième joueuse à réaliser cette performance.

Avant elle, seules Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) et Iga Swiatek (2022) y étaient parvenues. Sabalenka rejoint également cette dernière au nombre de titres en WTA 1000, avec un total de 11 trophées.