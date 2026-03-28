Les dernières places pour la Coupe du monde 2026 de football seront en jeu ce mardi 31 mars.

Au Mexique, la République démocratique du Congo a rendez-vous avec la Jamaïque au Stade de Guadalajara, tandis que l’Irak affrontera la Bolivie au Stade de Monterrey, afin de compléter le casting à 48 équipes de l’épreuve reine, dont le coup d’envoi aura lieu le jeudi 11 juin 2026.

Représentante de la Concacaf, la Jamaïque a décroché sa place en finale, après sa victoire 1-0 aux dépens de la Nouvelle-Calédonie à Guadalajara.

Elle affrontera la RD Congo qui s’est qualifiée automatiquement pour ce match grâce à une meilleure place au Classement FIFA.

Le vainqueur de ce duel rejoindra le Groupe K de la Coupe du Monde 2026, qui comprend la Colombie, le Portugal et l’Ouzbékistan, qui fera ses grands débuts dans la compétition. Les six matchs de groupe sont programmés à Atlanta, Guadalajara, Houston (deux), Miami et Mexico.

L’autre rencontre se disputera à Monterrey. Elle mettra aux prises la Bolivie (CONMEBOL), qui a battu le Suriname 2-1, et l’Irak (AFC) qui, comme la RD Congo, s’est également qualifié automatiquement pour ce match grâce à un meilleur rang au Classement FIFA.

Le vainqueur de ce duel rejoindra le Groupe I , où l’attendent la France, la Norvège et le Sénégal. Les matches de ce groupe se dérouleront à Boston (deux), New York/New Jersey (deux), Philadelphie et Toronto, du mardi 16 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026.

Par ailleurs, les quatre derniers sésames en jeu en Europe seront délivrés un peu plus tôt, mardi prochain, à l’issue des finales des barrages européens : Italie/Bosnie Herzégovine, Suède/Pologne, Kosovo/Turquie et Tchéquie/Danemark.