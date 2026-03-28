Une série d’ateliers d’écriture participatifs invitant à explorer l’écriture comme un espace de création et de partage, où se croisent expériences personnelles, imaginaires et mémoire collective sont au programme de la Médiathèque Gisèle Halimi de l’Institut français de Sousse dans le cadre d’un cycle intitulé “Fabrique de récits”. A partir de photographies, d’images ou de souvenirs, les participants seront amenés à donner forme à des textes qui viendront nourrir un projet artistique mêlant écriture, image et témoignage, dans une démarche sensible et collective.

Ce cycle est porté par trois intervenants : Mouha Harmel, écrivain et philosophe tunisien, lauréat du Comar d’or 2023, Nefissa Ayachi, poète et universitaire, membre du collectif “Théâtre 5acheba” ainsi que Cédric Cartaut, artiste pluridisciplinaire évoluant entre musique, image et scène.

Le cycle s’ouvrira le 4 avril à 14H00 avec un atelier animé par Mouha Harmel autour du “portrait d’un lieu”. A partir d’une photographie ou d’une carte postale de Sousse, les participants seront invités à raconter la ville à travers leurs propres regards, en mêlant souvenirs, scènes imaginées et impressions intimes. Une manière d’esquisser une cartographie sensible de la ville, faite de fragments et d’émotions.

Le 11 avril à 10H00, Nefissa Ayachi proposera un atelier intitulé “Je me souviens”, inspiré de l’œuvre “Je me souviens” de Georges Perec. A partir d’une photo de leur mère, les participants exploreront la mémoire à travers de courts fragments, laissant émerger gestes, instants et souvenirs marquants dans une écriture à la fois personnelle et universelle.

Enfin, le 18 avril à 10H00, Cédric Cartaut animera un atelier consacré aux récits de lecture.

Intitulé “Bouleversement d’une lecture”, il invitera chacun à partager un texte qui a marqué un moment de vie ou transformé un regard. Ces récits, porteurs d’expériences singulières, pourront être filmés dans le cadre du projet, prolongeant ainsi l’écriture dans une dimension visuelle et documentaire.