Le N.2 mondial Jannik Sinner s’est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Miami après sa victoire contre Alexander Zverev (6-3, 7-6 [7/4]), vendredi. L’Italien vise un doublé américain après son titre à Indian Wells, remporté deux semaines plus tôt.

Une domination confirmée face à Zverev

Jannik Sinner poursuit sa série face à Alexander Zverev. Il signe une septième victoire consécutive contre l’Allemand et porte leur face-à-face à 8-4. Comme lors de leur récente confrontation en demi-finale à Indian Wells, l’Italien a su faire la différence dans les moments clés.

Sans afficher une supériorité constante, Sinner a montré plus de solidité sur les points importants, notamment lors du tie-break du second set.

Une série impressionnante en Masters 1000

Le joueur italien enchaîne les performances au plus haut niveau. Il reste sur une série de 32 sets remportés en Masters 1000, entamée à Paris fin 2025 et prolongée en Californie puis à Miami.

Cette dynamique le conduit à une quatrième finale dans ce tournoi floridien. Il y avait été sacré en 2024.

Lehecka, dernier obstacle

En finale, Sinner affrontera Jiri Lehecka (24 ans, 22e mondial). Le Tchèque s’est qualifié en dominant Arthur Fils (21 ans, 31e mondial) sur un score net (6-2, 6-2).

Lehecka tentera de créer la surprise face à un adversaire en pleine confiance.

Un doublé rare en ligne de mire

Le “Sunshine Double”, qui consiste à remporter Indian Wells puis Miami la même année, n’a plus été réalisé depuis Roger Federer en 2017.

Jannik Sinner se rapproche de cet objectif, avec une finale à disputer pour conclure cette série.