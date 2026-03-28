L’international argentin Joaquin Panichelli souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L’annonce a été faite vendredi par la sélection argentine. À 23 ans, l’attaquant de RC Strasbourg, actuel meilleur buteur de Ligue 1, voit sa saison brutalement interrompue.

Une blessure survenue à l’entraînement

Le joueur s’est blessé jeudi lors d’une séance d’entraînement, à la veille d’un match amical opposant l’Argentine à la Mauritanie à Buenos Aires. La nature de la blessure, une rupture du ligament croisé antérieur, implique une indisponibilité prolongée.

Cette blessure intervient dans un contexte sportif chargé pour le joueur, engagé à la fois avec sa sélection nationale et son club.

Un double forfait lourd de conséquences

Joaquin Panichelli manquera la Coupe du monde 2026 prévue cet été. Il sera également absent pour les dernières semaines de compétition avec Strasbourg, toujours en lice en Ligue Conférence.

Cette indisponibilité prive la sélection argentine d’un élément offensif en forme, alors que l’équipe prépare activement le tournoi mondial.

L’Argentine tournée vers le Mondial

Au Mondial 2026, l’Argentine évoluera dans le groupe J, aux côtés de Algérie, de Autriche et de Jordanie.

L’absence de Panichelli intervient à quelques mois de cette échéance, sans précision sur les solutions envisagées pour compenser cette perte.