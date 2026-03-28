Menée à deux reprises, l’Allemagne s’est imposée 4-3 face à la Suisse, vendredi, lors d’un match amical disputé à Bâle. À deux mois et demi du Mondial-2026, la sélection dirigée par Julian Nagelsmann a su inverser la tendance, portée notamment par un doublé de Florian Wirtz.

Une première période riche en rebondissements

Malgré un début de match marqué par le pressing allemand, la Suisse a ouvert le score sur sa première occasion. À la 17e minute, Dan Ndoye a conclu un dribble dans la surface par une frappe aidée du poteau.

La réaction allemande n’a pas tardé. Sur une passe de Wirtz, le défenseur Jonathan Tah a égalisé à la 26e minute d’un tir au premier poteau, trompant le gardien Gregor Kobel.

La Suisse, soutenue par son public, a repris l’avantage avant la pause. À la 41e minute, Breel Embolo a marqué de la tête sur un centre de Silvan Widmer. Mais dans le temps additionnel, Serge Gnabry a remis les deux équipes à égalité (45+2).

Wirtz fait la différence en seconde période

Au retour des vestiaires, l’Allemagne a pris le contrôle du jeu. Cette domination s’est concrétisée à la 62e minute par un but de Florian Wirtz, auteur d’une frappe enroulée depuis l’angle de la surface.

La Suisse n’a pas renoncé. À la 79e minute, Joel Monteiro a égalisé (3-3), relançant le suspense.

Mais Florian Wirtz a tranché en fin de match. À la 85e minute, il a inscrit son deuxième but d’une frappe précise, offrant la victoire à l’Allemagne.

Un match référence avant le Mondial

Ce succès confirme la capacité de réaction de l’Allemagne, qui a su revenir à deux reprises au score. De son côté, la Suisse a montré une efficacité offensive mais n’a pas conservé son avantage.