Dans un contexte où la Tunisie affronte une pression croissante sur ses réserves en devises et une inflation persistante, la Banque Centrale a choisi une voie de rigueur : la circulaire n°2026-4. En interdisant aux banques de financer les importations non prioritaires, elle impose aux opérateurs économiques une discipline nouvelle.

La décision n’est pas seulement technique : elle traduit une volonté politique de réorienter l’économie vers l’essentiel, de protéger les équilibres financiers et de rappeler que la survie nationale passe par la rationalisation des choix collectifs.

La mesure agit comme un filtre : seuls les importateurs disposant de liquidités propres pourront continuer à faire venir des biens jugés non essentiels. Les banques, reléguées à un rôle de contrôle, perdent une partie de leur fonction commerciale mais. Les consommateurs, eux, verront certains produits se raréfier ou devenir plus chers, tandis que les biens prioritaires resteront accessibles.

À court terme, la circulaire protège les réserves et limite l’inflation importée. À moyen terme, elle peut stimuler la production locale et encourager une consommation plus rationnelle. Mais elle risque aussi d’étouffer les PME, de ralentir la croissance et de créer des tensions sociales si la substitution locale ne suit pas.

Sur le plan macroéconomique

La circulaire est une réponse défensive à une situation de fragilité des réserves de change et de pression inflationniste. En interdisant aux banques de financer les importations non prioritaires, l’État veut réduire les sorties de devises et concentrer les ressources sur les biens essentiels.

Cela peut effectivement soulager la balance des paiements et ralentir l’érosion des réserves, mais au prix d’un ralentissement de la demande intérieure et d’une contraction de certains secteurs dépendants des importations.

Sur le tissu productif

Les PME importatrices sont les plus exposées : privées de financement bancaire, elles devront mobiliser leurs propres liquidités, ce qui risque d’étouffer leur activité.

Les secteurs industriels qui dépendent de composants ou de matières classées “non prioritaires” pourraient voir leurs chaînes de production fragilisées.

À l’inverse, cette contrainte peut stimuler la substitution par la production locale, mais cela suppose une capacité industrielle que la Tunisie n’a pas toujours à court terme.

Sur la société et la consommation

La mesure va probablement entraîner une rareté de certains biens (produits de luxe, certains équipements, certaines technologies). Cela peut réduire la consommation ostentatoire, mais aussi créer un sentiment de frustration sociale si les biens concernés sont fortement demandés.

En revanche, les produits essentiels devraient rester accessibles, ce qui permet de préserver une certaine stabilité sociale.

Sur les banques

Les banques perdent un rôle actif dans le financement du commerce extérieur et se retrouvent cantonnées à un rôle de contrôle. Cela réduit leurs revenus liés aux crédits documentaires et garanties, mais renforce leur discipline réglementaire.

À long terme, cela peut aussi les pousser à réorienter leurs financements vers l’investissement productif local.

La circulaire 2026-4 est une mesure de sauvegarde : elle défend l’essentiel, mais elle ne bâtit pas l’avenir. Son succès dépendra de la capacité de la Tunisie à transformer cette contrainte en levier, en développant une industrie nationale capable de répondre aux besoins et en accompagnant les ménages pour éviter que la rigueur ne se transforme en frustration. Sans stratégie industrielle et sociale, elle restera une digue fragile contre une marée économique plus vaste.

A.B.A

EN BREF Décision : Interdiction du crédit bancaire pour les importations non prioritaires (Circulaire 2026-4).

Interdiction du crédit bancaire pour les importations non prioritaires (Circulaire 2026-4). Objectif : Préserver les réserves de change face à un risque de perte de 7 milliards de DT.

Préserver les réserves de change face à un risque de perte de 7 milliards de DT. Condition : Autofinancement à 100% sur fonds propres pour plusieurs catégories de produits.

Autofinancement à 100% sur fonds propres pour plusieurs catégories de produits. Exceptions : Les marchés publics et l’État restent exemptés de ces restrictions.

Les marchés publics et l’État restent exemptés de ces restrictions. Risque : Asphyxie potentielle des PME et hausse des prix des produits importés.

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