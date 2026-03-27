La chaîne hôtelière espagnole Meliá Hotels International marque son retour sur le marché tunisien, réaffirmant sa confiance dans le potentiel touristique du pays et son attractivité pour les grandes marques internationales du secteur.

Cette relance prend concrètement forme avec l’ouverture prochaine de l’hôtel El Mansour à Mahdia, premier établissement à être exploité sous la bannière Meliá Hotels & Resorts. Ce projet revêt une importance stratégique, non seulement en tant que première réalisation de la marque en Tunisie, mais aussi parce qu’il est développé en partenariat avec AllianceOne Group, acteur clé de cette coopération.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Meliá Hotels International et Management Hospitality Group (MHG), spécialiste du développement, de la gestion et de l’exploitation des actifs touristiques. Le projet implique également Voyages 2000 et vise à rénover et moderniser plusieurs unités hôtelières tunisiennes, en alignant leurs standards sur les exigences internationales de la chaîne espagnole.

Au-delà du El Mansour, Meliá Hotels International prévoit l’ouverture de quatre autres hôtels entre 2027 et 2029, dans des destinations phares telles que Tabarka, Monastir, Djerba et Tunis, dans le cadre d’une stratégie visant à atteindre une capacité totale d’environ 3 000 chambres d’ici 2030.

Grâce à ce plan d’expansion, la chaîne espagnole ambitionne de rehausser la qualité des services touristiques en Tunisie, d’attirer un large éventail de clients et de renforcer la compétitivité de la destination. Ses marques emblématiques, telles que Sol, Meliá Hotels & Resorts et Gran Meliá, serviront de référence pour un tourisme de qualité et à forte valeur ajoutée.

Ce retour confirme la confiance des investisseurs internationaux dans le secteur touristique tunisien et souligne la dynamique positive du marché, particulièrement dans un contexte où la Tunisie cherche à développer des offres touristiques durables et innovantes.