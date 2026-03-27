Les Aigles de Carthage entament leur préparation pour le Mondial-2026 avec deux matchs amicaux : contre Haïti dimanche 29 mars à 1h00 et face à Canada mercredi 31 mars à 00h30. Ces rencontres marquent les premières prises de contact sous la houlette du nouveau sélectionneur Sabri Lammouchi.

Objectifs de ces rencontres

Située dans le groupe F du Mondial 2026 aux côtés des Pays-Bas, du et du qualifié du barrage B de l’UEFA, la Tunisie entend repartir sur de nouvelles bases après la Coupe arabe FIFA Qatar 2025 et la CAN Maroc 2025+1, qui avaient précipité le départ de l’ancien coach, Sami Trabelsi.

Face à Haïti, Lammouchi évaluera l’état de forme de plusieurs joueurs et identifiera ceux pouvant prétendre à une place dans le groupe final pour le Mondial. Plusieurs cadres manquent toutefois à l’appel pour raisons techniques ou blessures, parmi lesquels Ferjani Sassi, Issa Laidouni, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery et Hannibal Mejbri.

Joueurs à suivre

Parmi les éléments sous les projecteurs :

Milieu et relayeurs : Rani Khedira (Union Berlin), Louay Ben Farhat (Karlsruhe)

Défenseurs et latéraux : Adem Arouss (Kasimpasa), Rayane Elloumi (Vancouver), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Omar Ben Ali (CS Sfaxien)

Gardiens : Aymen Dahmen reste favori pour le poste de titulaire

La charnière centrale pourrait associer Ala Ghram et Omar Rekik, avec des rotations possibles incluant Adam Arouss. Sur les ailes, Sebastian Tounekti et Khalil Ayari devraient apporter vitesse et percussion, tandis que Hazem Mastouri et Firas Chaouat restent les options de finition en attaque.

Le programme des adversaires

Haïti : dirigé par Sébastien Migné, intègre trois nouveaux joueurs dont Wilson Isidor (Sunderland), Woodensky Pierre (Violette AC) et Delentz Pierre (FC Tulsa). Les Grenadiers débuteront le Mondial le 13 juin face à .

Canada : coorganisateur du Mondial 2026, jouera d’abord contre l’Islande le 28 mars, puis face à la Tunisie le 31 mars, avant d’affronter l’Ouzbékistan (1er juin) et la République d’Irlande (5 juin) en préparation. Les Canadiens ouvriront le Mondial le 12 juin contre le vainqueur du barrage A de l’UEFA.