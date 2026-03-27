Le Maroc football national team affronte le Équateur football national team ce vendredi 27 mars dans un match amical qui s’inscrit dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026.

🕒 Horaire et lieu

La rencontre se disputera au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid (Espagne).

Le coup d’envoi est prévu à 20h15 (GMT).

📺 Sur quelle chaîne voir le match ?

Le match sera diffusé en direct sur la chaîne marocaine Arryadia.

⚽ Un test important pour les deux sélections

À quelques mois du Mondial, cette confrontation servira de véritable test pour les deux équipes, désireuses d’ajuster leurs automatismes et d’évaluer leur niveau face à un adversaire d’un autre continent.

Entre ambition et recherche de repères, le Maroc et l’Équateur abordent ce rendez-vous avec sérieux, dans l’optique de monter en puissance avant les échéances officielles.