Les barrages européens d’accession à la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont livré leur verdict à l’issue des demi-finales disputées jeudi. Huit sélections restent en course pour décrocher les derniers billets qualificatifs.

Des demi-finales disputées

L’Italie s’est imposée face à l’Irlande du Nord (2-0), après une première période sans but.

La Bosnie-Herzégovine a éliminé le Pays de Galles aux tirs au but (4-2 tab), après un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation.

La Turquie a pris le dessus sur la Roumanie (1-0), tandis que le Kosovo a battu la Slovaquie (4-3) dans un match prolifique.

La Suède s’est imposée sur la pelouse de l’Ukraine (3-1).

De son côté, la Pologne a renversé l’Albanie (2-1), après avoir été menée à la pause.

Le Danemark a largement dominé la Macédoine du Nord (4-0).

Enfin, la République tchèque a validé sa qualification aux tirs au but face à l’Irlande (4-3 tab), après un match nul 2-2 à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation.

Quatre finales décisives

Les finales se joueront mardi 31 mars. Chaque vainqueur validera son billet pour le Mondial-2026.

Le programme :

Bosnie-Herzégovine – Italie

Kosovo – Turquie

Suède – Pologne

République tchèque – Danemark