Les barrages européens d’accession à la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont livré leur verdict à l’issue des demi-finales disputées jeudi. Huit sélections restent en course pour décrocher les derniers billets qualificatifs.
Des demi-finales disputées
L’Italie s’est imposée face à l’Irlande du Nord (2-0), après une première période sans but.
La Bosnie-Herzégovine a éliminé le Pays de Galles aux tirs au but (4-2 tab), après un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation.
La Turquie a pris le dessus sur la Roumanie (1-0), tandis que le Kosovo a battu la Slovaquie (4-3) dans un match prolifique.
La Suède s’est imposée sur la pelouse de l’Ukraine (3-1).
De son côté, la Pologne a renversé l’Albanie (2-1), après avoir été menée à la pause.
Le Danemark a largement dominé la Macédoine du Nord (4-0).
Enfin, la République tchèque a validé sa qualification aux tirs au but face à l’Irlande (4-3 tab), après un match nul 2-2 à l’issue du temps réglementaire et de la prolongation.
Quatre finales décisives
Les finales se joueront mardi 31 mars. Chaque vainqueur validera son billet pour le Mondial-2026.
Le programme :
Bosnie-Herzégovine – Italie
Kosovo – Turquie
Suède – Pologne
République tchèque – Danemark