La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé jeudi que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 se tiendra ce dimanche 29 mars. L’opération sera diffusée en direct lors de l’émission « Dimanche sport » sur la première chaîne nationale.
Retour sur les 16es de finale
Les matches des seizièmes de finale ont été particulièrement animés, avec plusieurs surprises et qualifications serrées.
Lundi 23 mars
BS Bouhajla 2-1 US Ksour Essef (après prolongation)
US Djerba Ajim 2-0 EM Mahdia
AS Agareb 1-4 Stade Gabésien
Dimanche 22 mars
US Monastir 1-0 Club Africain
JS Kairouan 0-1 CS Sfaxien
AS Soliman 2-2 Stade Tunisien (4-1 aux tirs au but)
ES Métlaoui 5-2 AS Gabès (après prolongation)
CA Bizertin 0-0 AS Marsa (5-4 aux tirs au but)
CS Msaken 4-1 US Ben Guerdane
FS Ksar Gafsa 0-5 Étoile du Sahel
ES Zarzis 0-0 CS Korba (4-3 aux tirs au but)
Jendouba Sport 2-0 Sfax RS
SS Mornag 1-1 Olympique de Béja (3-5 aux tirs au but)
OS Kebili 0-1 JS Omrane
PS Sakiet Eddaier 6-0 FS Sahline
Match en attente
Un dernier match reste à disputer ce dimanche 29 mars :
WS Hamma – Espérance de Tunis (13h30 à El Hamma)
Les huitièmes de finale promettent des confrontations spectaculaires entre clubs majeurs et formations surprises issues des 16es.