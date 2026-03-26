La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé jeudi que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 se tiendra ce dimanche 29 mars. L’opération sera diffusée en direct lors de l’émission « Dimanche sport » sur la première chaîne nationale.

Retour sur les 16es de finale

Les matches des seizièmes de finale ont été particulièrement animés, avec plusieurs surprises et qualifications serrées.

Lundi 23 mars

BS Bouhajla 2-1 US Ksour Essef (après prolongation)

US Djerba Ajim 2-0 EM Mahdia

AS Agareb 1-4 Stade Gabésien

Dimanche 22 mars

US Monastir 1-0 Club Africain

JS Kairouan 0-1 CS Sfaxien

AS Soliman 2-2 Stade Tunisien (4-1 aux tirs au but)

ES Métlaoui 5-2 AS Gabès (après prolongation)

CA Bizertin 0-0 AS Marsa (5-4 aux tirs au but)

CS Msaken 4-1 US Ben Guerdane

FS Ksar Gafsa 0-5 Étoile du Sahel

ES Zarzis 0-0 CS Korba (4-3 aux tirs au but)

Jendouba Sport 2-0 Sfax RS

SS Mornag 1-1 Olympique de Béja (3-5 aux tirs au but)

OS Kebili 0-1 JS Omrane

PS Sakiet Eddaier 6-0 FS Sahline

Match en attente

Un dernier match reste à disputer ce dimanche 29 mars :

WS Hamma – Espérance de Tunis (13h30 à El Hamma)

Les huitièmes de finale promettent des confrontations spectaculaires entre clubs majeurs et formations surprises issues des 16es.