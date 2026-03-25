“Habib Bouabana, poÃ¨te du geste” est lâ€™intitulÃ© dâ€™une exposition-hommage consacrÃ©e Ã Habib Bouabana (1942â€“2002), figure libre et incontournable de la peinture tunisienne.

Cette exposition quiÂ se tiendra Ã la galerie Alexandre Roubtzof, du 28 mars au 18 avril 2026, rÃ©unit un ensemble dâ€™Å“uvres issues de collections privÃ©es, conservÃ©es depuis plus de trente ans par des amateurs et proches de lâ€™artiste. Cette sÃ©lection met en lumiÃ¨re la richesse et la diversitÃ© de son Å“uvre, allant des acryliques sur toile aux travaux sur papier et aux dessins, dans une variÃ©tÃ© de formats.

Plus quâ€™un hommage, cette exposition se prÃ©sente comme une redÃ©couverte : celle dâ€™un artiste qui a su affirmer son “non”Â face aux conventions, laissant une empreinte marquante dans lâ€™histoire de lâ€™art contemporain en Tunisie. Aujourdâ€™hui encore, ses Å“uvres suscitent un intÃ©rÃªt croissant auprÃ¨s des collectionneurs, tant pour leur force expressive que pour leur valeur patrimoniale.

SurnommÃ© “le Modigliani tunisien”, Habib Bouabana fut un artiste singulier, bohÃ¨me et profondÃ©ment engagÃ© dans son art. Portraitiste majeur, dans la lignÃ©e dâ€™Ammar Farhat, il a su imposer un langage pictural propre, mÃªlant poÃ©sie, spontanÃ©itÃ© et esprit de rÃ©volte. Sa peinture, instinctive et affranchie des codes, explore avec intensitÃ© les formes et les couleurs, donnant naissance Ã un univers Ã la fois troublant et profondÃ©ment humain.