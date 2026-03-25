Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation tunisienne à la 3ème édition des Rendez-vous d’affaires pour les entreprises de la Francophonie au Québec (RVAFQ 2026), qui se tiendra les 20 et 21 mai 2026, et ce, avec l’appui de l’Ambassade de Tunisie à Otawa et l’Ambassade du Canada à Tunis et en partenariat avec les principales institutions de l’écosystème entrepreneuriale en Tunisie.

Selon un communiqué, publié mercredi, par le CEPEX, ces rendez-vous visent à développer des alliances stratégiques dans le vaste réseau d’affaires francophone.

Ainsi, les entreprises tunisiennes participant à cet évènement, bénéficieront de moments de réseautage avec des centaines d’entrepreneurs grâce à des rencontres d’affaires ; d’opportunités de réseautage en ligne via la plateforme B2B2GO ; et d’une programmation riche de conférences portant sur des thèmes phares tels que « Exportation et diversification des marchés francophones », « Gouvernance et accompagnement des PME’s », « Entrepreneuriat & Mentorat », et « Numérique et IA comme accélérateur de croissance ».

Les entreprises souhaitant prendre part à cette manifestation sont invitées à confirmer leur inscription via le lien httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/535, au plus tard le 3 avril 2026.

Pour rappel, on recense 54 pays francophones représentant 20% du commerce international de marchandises et 16% du PIB mondial, d’après l’Alliance des Patronats Francophones (APF).