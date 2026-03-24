Le capitaine de l’équipe de France de football, Kylian Mbappé, a assuré lundi être totalement rétabli et prêt à disputer les prochains matches amicaux face au Brésil et à la Colombie, à moins de trois mois du début de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

« C’est derrière moi. J’étais dans un protocole où je voulais recommencer à jouer doucement et j’espère pouvoir jouer pendant cette trêve et recommencer à être décisif », a déclaré l’attaquant français.

Retour après blessure

Mbappé, victime d’une blessure au genou, a confirmé avoir récupéré « à 100 % » et a regretté les spéculations sur son état de forme. « J’ai eu le bon diagnostic à Paris et le meilleur plan pour revenir au meilleur niveau », a-t-il ajouté, précisant vouloir être en pleine forme pour la fin de saison avec le Real Madrid et pour le Mondial.

Déjà sur les terrains

Meilleur buteur du Real Madrid cette saison avec 38 réalisations en 34 matches, Mbappé a fait son retour dimanche lors de la victoire 3-2 face à l’Atlético de Madrid au stade Santiago Bernabéu, entrant en jeu à la 63e minute. Il avait également participé quelques minutes à la Ligue des champions de l’UEFA contre Manchester City.