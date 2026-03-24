Un modèle hybride qui permet aux PME européennes de combiner expertise technique, compétitivité et proximité stratégique.

Entre la pression sur les coûts et l’accélération de la transformation digitale, de nombreuses PME cherchent aujourd’hui des partenaires capables d’allier expertise technique et compétitivité économique. C’est dans ce contexte qu’émerge un modèle hybride combinant stratégie en Europe et production technique en Afrique du Nord. C’est précisément le modèle développé par l’agence web Novatis, présente entre la Tunisie et la France depuis 2009 et spécialisée dans la création de sites web, de plateformes e-commerce et d’applications métiers pour les entreprises.

Une agence tunisienne déjà reconnue localement

Basée à Tunis, Novatis s’est progressivement imposée comme l’une des agences web tunisiennes actives sur des projets digitaux internationaux. L’agence a accompagné plusieurs grandes entreprises et marques locales dans leurs projets digitaux, parmi lesquelles Samsung Tunisie, Exist, Bricola, Praga, Wallyscar, Telnet ou encore Golden Coffee.

Ces collaborations ont permis à l’équipe de développer une expertise approfondie dans les plateformes e-commerce, les sites à forte audience, les applications métiers et les infrastructures web performantes. Cette reconnaissance sur le marché local a posé les fondations d’une ingénierie robuste, capable de répondre aux exigences des grands comptes.

Une expérience internationale déjà ancienne

Parallèlement à ces projets en Tunisie, Novatis travaillait déjà depuis plusieurs années avec des entreprises et agences basées en France, en Belgique et en Suisse. Dans ce type de collaboration offshore classique, les entreprises étrangères recherchent souvent des prestations techniques spécifiques avec des budgets maîtrisés.

Si ce modèle permet de collaborer à l’international, il limite souvent l’accès à des projets de grande envergure nécessitant une présence locale et une proximité stratégique avec les décideurs. Les projets sont généralement de taille limitée, ce qui ne reflète pas toujours le potentiel réel des équipes techniques.

Le choix stratégique de Paris

C’est ce constat qui a poussé la direction de Novatis à franchir une étape décisive : s’implanter directement en France. En 2022, l’agence ouvre une présence à Paris afin de se rapprocher du marché européen et de ses décideurs.

Les débuts demandent de la persévérance. Pendant plusieurs mois, l’agence doit construire sa crédibilité localement et développer son réseau. Mais la stratégie finit par porter ses fruits. Après quelques mois, Novatis décroche un premier projet majeur avec un client industriel européen. Cette collaboration se transforme rapidement en partenariat durable avec plus d’une vingtaine de projets e-commerce déployés à l’échelle européenne.

Cette implantation en France ne vise pas seulement à conquérir de nouveaux clients. Elle permet également de rapprocher les équipes techniques tunisiennes des décideurs européens et de mieux comprendre les attentes des entreprises en matière de performance digitale, de sécurité et de retour sur investissement. Ce pont entre Tunis et Paris permet aujourd’hui à Novatis de proposer un modèle particulièrement compétitif pour les PME qui souhaitent se développer à l’international.

Un modèle hybride franco-tunisien

Aujourd’hui, Novatis fonctionne selon un modèle hybride alliant un pilotage stratégique et une relation client depuis la France, avec une production technique et un développement depuis la Tunisie. Cette organisation permet de combiner la proximité avec les entreprises européennes, l’expertise technique des ingénieurs tunisiens et une grande réactivité opérationnelle.

L’agence regroupe aujourd’hui plus de trente-cinq collaborateurs répartis entre ses pôles techniques et stratégiques. Ce modèle s’avère particulièrement efficace pour des clients comme BFP Cindar ou le groupe international Acropolis, qui collabore avec l’agence depuis plus de quinze ans.

Un écosystème technologique propriétaire

Au-delà de la création de sites web et de plateformes e-commerce, Novatis développe également ses propres outils technologiques. L’agence a notamment conçu Bison, un ERP/CRM en mode SaaS utilisé par plusieurs entreprises, Mailveo, une plateforme d’emailing, et NovaHoster, une solution d’hébergement web qui gère aujourd’hui plusieurs milliers de sites internet.

Ces outils, développés initialement pour répondre aux besoins internes de l’agence, sont aujourd’hui utilisés par différents clients et partenaires, démontrant la capacité de Novatis à agir en tant que véritable éditeur de logiciels.

Une ambition internationale

Depuis sa création, Novatis a participé à plus de 2000 projets digitaux, dont une part importante à l’international. L’agence accompagne aujourd’hui des entreprises dans plusieurs secteurs tels que l’industrie, le e-commerce, les services et les technologies.

En combinant expertise tunisienne et présence européenne, Novatis illustre l’émergence d’un nouveau modèle d’agence web capable de rivaliser sur des projets internationaux. L’entreprise opère aujourd’hui à travers ses deux plateformes : novatis.tn pour le marché tunisien et novatis.agency pour le marché européen.



À propos de Novatis

Novatis est une agence web présente entre la Tunisie et la France depuis 2009. L’entreprise accompagne des PME et groupes industriels dans leurs projets web, e-commerce et applications métiers à l’international.

Site web : https://novatis.tn

Présence européenne : https://novatis.agency