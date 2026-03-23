La Bourse de Tunis a entamé la semaine du lundi 23 mars 2026 dans un climat mesuré, après la parenthèse de l’Aïd. Dans un marché encore peu démonstratif, le portefeuille MyINVESTIA a privilégié la continuité stratégique : arbitrages déjà engagés, maintien d’un volant élevé de liquidités et vigilance sur les lignes motrices. La première séance de la semaine n’a pas bouleversé l’équilibre du portefeuille, mais elle confirme une orientation : rester agile pour capter la prochaine impulsion.

Fait marquant

Le fait marquant de cette première séance de la semaine tient à la nouvelle configuration du portefeuille après deux évolutions importantes : la vente de SOTRAPIL, désormais intégrée, et l’annulation automatique de l’ordre d’achat portant sur 117 actions SOTUVER, la cotation du titre restant suspendue.

Autrement dit, le portefeuille démarre la semaine avec un niveau de liquidités élevé et une capacité d’intervention renforcée, mais sans avoir encore pu concrétiser le renforcement envisagé sur l’un de ses dossiers les plus dynamiques.

Lecture du marché

Pour cette reprise hebdomadaire, le marché tunisien a évolué sur un registre plutôt modéré. La séance n’a pas donné lieu à un mouvement directionnel majeur, ce qui traduit une reprise encore prudente de l’activité après l’interruption liée à l’Aïd.

Le classement général du concours reste dominé par des performances très élevées en tête, mais dans la zone intermédiaire, les écarts demeurent plus resserrés. Dans cet environnement, chaque arbitrage compte davantage que les simples variations d’ensemble du marché.

Le message de la séance est donc clair : la semaine s’ouvre sans emballement, mais avec un terrain favorable aux portefeuilles capables d’agir vite au bon moment.

Situation du portefeuille

À la clôture du lundi 23 mars 2026, la valeur du portefeuille ressort à 50 944,39 DT, soit une performance générale de +1,89 %, avec une progression du jour de +0,15 %. Le classement s’améliore à 728e place sur 14 048.

Le portefeuille reste investi sur huit lignes : Amen Bank, BIAT, ENNAKL Automobiles, Poulina Group Holding, SAH, SOTUVER, Attijari Bank et TPR.

Les meilleures contributions proviennent de SOTUVER (+6,86 %), Attijari Bank (+6,41%), Amen Bank (+5,21%), BIAT (+4,88%), Poulina (+4,35%) et TPR (+4,18%). ENNAKL demeure en territoire positif à +3,22%, tandis que SAH (-2,90%) reste la ligne la plus faible du portefeuille.

Arbitrages du jour

La séance n’a pas été marquée par une multiplication des opérations, mais par la consolidation des choix déjà effectués. La sortie de SOTRAPIL a permis de porter les liquidités à 11 990,34 DT, ce qui constitue désormais l’un des éléments les plus stratégiques de la structure du portefeuille.

En revanche, l’échec de l’exécution sur SOTUVER, lié à la suspension persistante de la cotation, rappelle que certaines convictions de gestion peuvent être freinées par des contraintes techniques de marché.

Cette combinaison entre arbitrage réalisé et ordre annulé laisse aujourd’hui un portefeuille plus liquide, plus souple, mais encore en attente de redéploiement.

Plan d’action pour les prochaines séances

Pour le début de cette nouvelle semaine, l’enjeu n’est pas d’investir rapidement les liquidités disponibles, mais de les employer avec discernement. Avec près de 12 000 DT de cash, le portefeuille dispose d’une marge de manœuvre rare pour améliorer son profil de performance.

Trois priorités se dessinent :

préserver les lignes bancaires qui soutiennent la performance, surveiller de près SAH comme position fragile, et rester attentif à toute réouverture de SOTUVER ou à l’émergence d’une nouvelle opportunité de momentum.

Dans la logique d’un concours, ce niveau de liquidité n’est pas un simple coussin de sécurité. C’est une réserve offensive.

Score IA du portefeuille

Le portefeuille conserve un profil globalement robuste :

Momentum : 82/100

Liquidité : 90/100

Risque : 76/100

Potentiel : 88/100

Score global : 84/100

Ce score traduit un portefeuille équilibré, discipliné et surtout capable de réagir rapidement si le marché offre de nouveaux points d’entrée.

Risques à court terme

Le principal risque immédiat tient au manque de catalyseurs visibles en ce début de semaine. Si la reprise post-Aïd reste molle, les liquidités pourraient temporairement peser sur la vitesse de progression du portefeuille.

Mais le risque inverse existe aussi : celui de réinvestir trop vite dans un marché qui n’a pas encore clairement choisi sa direction.

Dans une compétition comme celle-ci, la patience peut être une stratégie à part entière.

Conclusion

Cette première séance de la semaine n’a pas bouleversé les équilibres, mais elle a clarifié les positions. Le portefeuille aborde le lundi 23 mars avec un socle de valeurs gagnantes, un volant de liquidités important et une structure plus agile qu’avant la pause.

Il ne s’agit plus seulement de tenir le marché. Il s’agit désormais de choisir le bon moment pour réaccélérer.

Et dans cette phase de reprise, les meilleurs classements ne se construiront sans doute pas sur l’agitation, mais sur la précision.

Décisions pour les prochaines séances

La prochaine séquence ne doit pas être une phase d’agitation, mais de sélection. Le portefeuille est aujourd’hui dans une bonne position : il a des lignes gagnantes, peu de vraies faiblesses, et surtout beaucoup de cash. C’est une configuration rare.

La meilleure décision, pour les prochaines séances, est donc simple : observer encore un peu, protéger les gagnants, isoler la ligne faible, puis frapper vite dès qu’un signal clair apparaît.

Règle pratique pour les prochaines séances

Si le marché reste mou : ne rien forcer.

Si une valeur montre un vrai signal : entrer partiellement.

Si SAH reste faible : arbitrer.

Si SOTUVER rouvre : réévaluer immédiatement.

Le portefeuille est dans une bonne position tactique. Il n’a pas besoin d’être bouleversé, mais affiné. La priorité n’est pas de multiplier les ordres, mais de faire le prochain bon ordre.