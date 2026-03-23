Le Real Madrid s’est imposé face à l’Atlético de Madrid (3-2), dimanche soir au Santiago Bernabéu, au terme d’un derby intense et riche en rebondissements.

Ce succès permet aux Merengues de rester au contact du FC Barcelone, leader du championnat avec 73 points, contre 69 pour le Real, à neuf journées de la fin. Plus tôt, les Catalans s’étaient imposés face au Rayo Vallecano (1-0).

Un scénario renversant

Dominateur dans le jeu, le Real Madrid a pourtant été surpris en première période par le réalisme de l’Atlético. Sur une contre-attaque, Ademola Lookman a ouvert le score à la 33e minute.

Au retour des vestiaires, les Madrilènes ont rapidement inversé la tendance. Vinícius Júnior a égalisé sur penalty (52e), après une faute sur Brahim Díaz, avant que Federico Valverde ne donne l’avantage au Real trois minutes plus tard (55e), en remportant son duel face à Juan Musso.

L’Atlético répond, Vinícius tranche

L’Atlético n’a pas abdiqué. Nahuel Molina a remis les deux équipes à égalité (66e) d’une frappe lointaine logée dans la lucarne d’Andriy Lunin.

Mais Vinícius Júnior, très en vue, a redonné l’avantage au Real en signant un doublé (72e), d’un tir enroulé précis dans le petit filet opposé.

Une fin de match sous tension

La rencontre s’est tendue dans le dernier quart d’heure. Federico Valverde a été exclu à la 77e minute pour un tacle appuyé sur Álex Baena.

Réduits à dix, les joueurs du Real Madrid ont résisté jusqu’au coup de sifflet final pour conserver leur avantage et signer une victoire précieuse dans la course au titre.