La ville de Monastir accueille la 8ème édition de la «foire du Sahel de l’artisanat », qui se tiendra du 17 au 27 avril 2026 au Palais des expositions du Sahel, avec des prévisions d’attirer plus de 30 000 visiteurs venant des différentes régions du pays.

Cette manifestation constitue le plus grand événement annuel de ce genre dans la région du Sahel et du centre tunisien. Elle vise à valoriser le patrimoine artisanal et à booster l’activité économique de la région.

Les organisateurs ont souligné que cette édition verra la participation de plus de 250 artisans, représentant les différents gouvernorats du pays. Ils présenteront une gamme variée de produits alliant authenticité et modernité. Cette large participation reflète notamment la vitalité du secteur de l’artisanat.

Le programme de la 8ème édition comprend une série de sessions et d’activités destinées à différentes catégories d’âges et professions.

En plus de ses dimensions culturelle et patrimoniale, le salon constitue une plateforme commerciale importante pour la promotion du produit national sous le slogan « Rihat el bled », contribuant ainsi à créer des opportunités de mise en relation directe entre le producteur et le consommateur, et renforçant le rayonnement de la ville de Monastir en tant que pôle économique et touristique de premier plan.