Le gouvernement tunisien met en place une amnistie douanière pour l’exercice 2025, destinée à faciliter la régularisation des infractions douanières, réduire les litiges et encourager le paiement des droits et taxes dus.

1. Contenu de l’amnistie :

L’amnistie couvre les infractions douanières en respectant les conditions suivantes :

Pour les infractions douanières couvertes : Paiement obligatoire des droits et taxes dus sur les marchandises concernées. Exonération des pénalités liées aux infractions.

Pour les infractions exclues : Les infractions impliquant des substances ou marchandises interdites ou dangereuses.

Réductions appliquées sur les pénalités : Réduction de 10 % sur le montant des marchandises effectivement saisies. Réduction de 20 % sur le montant des marchandises objet de procédure de saisie.



2. Infractions éligibles :

Les infractions éligibles doivent répondre aux critères suivants :

Les infractions doivent avoir été constatées avant le 31 décembre 2024 .

Peuvent inclure des affaires en cours ou déjà jugées par les autorités douanières.

3. Démarches pour bénéficier de l’amnistie :

Les demandes doivent être déposées via :

Portail électronique des douanes tunisiennes : Adresse : services.douane.gov.tn. Site officiel de l’administration générale des douanes : Accéder à la rubrique “Amnistie Douanière”.

Le formulaire doit être complété avec toutes les informations demandées pour garantir l’examen rapide de la demande.

4. Modalités de paiement :

Le paiement des montants dus peut être effectué de deux manières :

A. Paiement en une seule fois :

Délai maximal : Avant le 1er novembre 2025 .

Possibilité d’un paiement exceptionnel jusqu’en 2026 , sous conditions spécifiées par l’administration douanière.

B. Paiement par tranches :

Première tranche : Avant le 20 juin 2025 .

Les versements suivants devront respecter l’échéancier établi par les autorités douanières.

5. Échéancier et effets de l’adhésion à l’amnistie :

Le nombre de tranches dépend du montant dû :

Montant dû Nombre de tranches Dernière échéance Moins de 50 000 dinars 6 31 décembre 2026 Entre 50 000 et 150 000 dinars 8 30 juin 2027 Entre 150 000 et 300 000 dinars 10 31 décembre 2027 Entre 300 000 et 500 000 dinars 12 30 juin 2028 Entre 500 000 et 750 000 dinars 16 30 juin 2029 Entre 750 000 et 1 000 000 dinars 18 31 décembre 2029 Plus de 1 000 000 dinars 20 30 juin 2030

Effets immédiats :

Suspension des poursuites judiciaires dès la première tranche payée. Réactivation des opérations douanières (import/export) après la régularisation complète du dossier.

Cette mesure vise à encourager les entreprises et les individus à régulariser leur situation tout en allégeant les conflits administratifs. Pour plus d’informations, consultez directement le portail des douanes ou contactez le service client douanier.

Note importante : Ces informations sont fournies à titre indicatif. Il est impératif de se rapprocher de l’Administration correspondante pour confirmer ces informations et les démarches officielles.