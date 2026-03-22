Le gouvernement tunisien met en place une amnistie douanière pour l’exercice 2025, destinée à faciliter la régularisation des infractions douanières, réduire les litiges et encourager le paiement des droits et taxes dus.
1. Contenu de l’amnistie :
L’amnistie couvre les infractions douanières en respectant les conditions suivantes :
- Pour les infractions douanières couvertes :
- Paiement obligatoire des droits et taxes dus sur les marchandises concernées.
- Exonération des pénalités liées aux infractions.
- Pour les infractions exclues :
- Les infractions impliquant des substances ou marchandises interdites ou dangereuses.
- Réductions appliquées sur les pénalités :
- Réduction de 10 % sur le montant des marchandises effectivement saisies.
- Réduction de 20 % sur le montant des marchandises objet de procédure de saisie.
2. Infractions éligibles :
Les infractions éligibles doivent répondre aux critères suivants :
- Les infractions doivent avoir été constatées avant le 31 décembre 2024.
- Peuvent inclure des affaires en cours ou déjà jugées par les autorités douanières.
3. Démarches pour bénéficier de l’amnistie :
Les demandes doivent être déposées via :
- Portail électronique des douanes tunisiennes :
- Adresse : services.douane.gov.tn.
- Site officiel de l’administration générale des douanes :
- Accéder à la rubrique “Amnistie Douanière”.
Le formulaire doit être complété avec toutes les informations demandées pour garantir l’examen rapide de la demande.
4. Modalités de paiement :
Le paiement des montants dus peut être effectué de deux manières :
A. Paiement en une seule fois :
- Délai maximal : Avant le 1er novembre 2025.
- Possibilité d’un paiement exceptionnel jusqu’en 2026, sous conditions spécifiées par l’administration douanière.
B. Paiement par tranches :
- Première tranche : Avant le 20 juin 2025.
- Les versements suivants devront respecter l’échéancier établi par les autorités douanières.
5. Échéancier et effets de l’adhésion à l’amnistie :
Le nombre de tranches dépend du montant dû :
|Montant dû
|Nombre de tranches
|Dernière échéance
|Moins de 50 000 dinars
|6
|31 décembre 2026
|Entre 50 000 et 150 000 dinars
|8
|30 juin 2027
|Entre 150 000 et 300 000 dinars
|10
|31 décembre 2027
|Entre 300 000 et 500 000 dinars
|12
|30 juin 2028
|Entre 500 000 et 750 000 dinars
|16
|30 juin 2029
|Entre 750 000 et 1 000 000 dinars
|18
|31 décembre 2029
|Plus de 1 000 000 dinars
|20
|30 juin 2030
Effets immédiats :
- Suspension des poursuites judiciaires dès la première tranche payée.
- Réactivation des opérations douanières (import/export) après la régularisation complète du dossier.
Cette mesure vise à encourager les entreprises et les individus à régulariser leur situation tout en allégeant les conflits administratifs. Pour plus d’informations, consultez directement le portail des douanes ou contactez le service client douanier.